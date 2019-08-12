БизнесЦензор

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12.08.19 11:04

Объем украинского рынка нелегальной водки оценили в 15 миллиардов

В первом полугодии объем украинского рынка нелегальной водки составил 15 млрд грн, сообщил директор Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

водка

Об этом со ссылкой на НВ Бизнес сообщает БизнесЦензор.

Около 50% украинского рынка водки находится в тени. Нелегальные производители продают товар примерно в 5 раз дешевле, чем на полках магазинов (уточнено)

Объем украинского легального рынка водки за первые шесть месяцев года составил 5,7 млн дал. Примерно столько же водки производится в стране нелегально, сообщил Остапюк.

"По оценкам представителей Всемирной организации здравоохранения и МВФ объем нелегального алкоголя превышает 50% рынка. Это примерно 12 млрд грн потерь бюджета в год", — говорит эксперт.

По его словам, этот показатель не меняется. Купить нелегальную водку можно в разливайках, на рынках и через интернет в несколько раз дешевле по сравнению с ценами в магазинах.

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