В Днепропетровской области потребителям газа позволили управлять 5 счетами

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Днепропетровскгаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

Самым популярным сервисом среди них стал Viber аккаунт 7104ua, им пользуется уже более 13 тыс потребителей. "Днепропетровскгаз Сбыт" в дополнение к аккаунту 7104ua в Viber ввела еще 2 новых дистанционных способа для контроля за счетами.

Это мобильное приложение для смартфонов 104 Mobile и мобильное приложение для iPhone - 104 Mobile Light, которые позволяют пользоваться сразу пятью личными счетами без сложностей, связанных с дополнительными регистрациями.

"ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" постоянно совершенствует коммуникацию с клиентами и увеличивает количество онлайн-сервисов для своих клиентов. Обмен информацией происходит оперативно, что позволяет значительно экономить время. Данные онлайн-сервисы значительно расширяют возможности клиента. Это и оплата за газ в любое удобное время, контроль за поступлениями денежных средств на личный счет и проверка баланса", - отметила директор ООО "Днепропетровскгаз Сбыт" Татьяна Соболь.

Пользование сервисом 7104ua максимально простое. Для работы с чат-ботом 7104ua необходимо быть подписанным на паблик аккаунт. Для этого, после открытия профиля Viber-бота на своем мобильном устройстве надо нажать на кнопку Сообщения и получить автоматическую подписку. Мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light можно загрузить на свой мобильный в Google Play и App Store соответственно. Для входа в аккаунт, использовать логин и пароль для личного кабинета на сайте 104.ua или зарегистрироваться через приложение.

Сейчас осуществить онлайн-платежи за газ возможно через личный кабинет на сайте 104.ua, Viber 7104ua, мобильные приложения 104 Mobile, 104 Mobile Light, платежные системы iPay.ua, Portmone; Easy Pay, цифровой кошелек Masterpass, Приват24, Ощад24 и Monobank.