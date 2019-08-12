Wizz Air запустила авиарейсы из Киева в Лейпциг

Об этом со ссылкой на Avianews сообщает БизнесЦензор.

Полеты будут выполняться два раза в неделю по понедельникам и пятницам. Вылеты из Киева запланированы в 13:00, вылеты из Лейпцига — в 14:45. Время в пути составит около 2 часов.

Самые дешевые авиабилеты из Киева в Лейпциг на рейсы летнего расписания 2019 года продаются по цене от 649 грн в одну сторону. В стоимость включена перевозка маленькой ручной клади с габаритами до 40х30х20 см. Провоз ручной клади большего размера или багажа оплачиваются дополнительно.

Лейпциг стал 10-м по счету городом Германии, куда Wizz Air летает из Киева. Сеть лоу-коста из украинской столицы также включает такие города Германии: Берлин, Бремен, Кельн, Дортмунд, Франкфурт, Гамбург, Ганновер, Мемминген, Нюрнберг.

Напомним, изначально Wizz Air планировал открыть маршрут Киев-Лейпциг 5 июля, однако перенес его запуск на 9 августа.

Как объяснили avianews.com в авиакомпании, новый маршрут должен был обслуживать третий по счету Airbus A320 с базы в румынском городе Тимишоара, однако его поступление было перенесено на 9 августа по эксплуатационным причинам.