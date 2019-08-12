Премьер Израиля Нетаньяху впервые за 20 лет посетит Украину

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Это станет первым визитом премьера Нетаньяху в Киев за последние 20 лет.

Также глава израильского правительства примет участие в церемонии поминовения погибших в Бабьем Яру, сообщило министерство иностранных дел Израиля.

Израильский премьер станет первым премьером иностранного государства, который встретится с Зеленским в Киеве после его избрания президентом.

Во время своей первой каденции во главе правительства Израиля, с 1996 по 1999 год, Нетаньяху посещал Украину в 1999-м.

В прошлом месяце на вопрос израильского журналиста, готов ли Нетаньяху выступить посредником между украинским и российским президентами, премьер Израиля ответил, что пока "не спешит этого делать".

"Если я займусь этим, я могу создать ожидания (с обеих сторон), которые я не смогу осуществить. Поэтому до сих пор я вежливо отказывался от таких предложений, но поскольку вы спросили, я еще раз рассмотрю эту опцию" - цитирует Нетаньяху The Jewish Press.

Израильский премьер пригласил президента России Владимира Путина посетить в сентябре Иерусалим, чтобы открыть памятник жертвам блокады Ленинграда во время Второй мировой войны. Мероприятие запланировано на 7 сентября.