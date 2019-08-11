Аэропорт "Херсон" намерен модернизировать терминал

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.
"Международный аэропорт "Херсон" в прошлом году перевез 150 тыс. пассажиров. Планируем увеличить пассажиропоток в этом году. 30 июля возобновили переговоры с компанией Ryanair, которая подтвердила готовность летать из аэропорта "Херсон". Сегодня аэропорт осуществляет регулярные рейсы в Стамбул, Киев. Вскоре откроется регулярный рейс в Египет", - сказал Гусев.
Гусев отметил, что идет плодотворное сотрудничество с ЕБРР и разработчиком программного обеспечения для комплексного управления деятельностью предприятий IFS, которые помогают построить концепцию развития аэропорта.
"Есть понимание того, что нам надо делать в первую очередь. Аэропорт "Херсон" - воздушные ворота Юга Украины - должны развиваться", - сказал он.
Глава Херсонской ОГА также сообщил, что ведется работа над модернизацией терминала аэропорта.
"Есть определенные идеи. Работаем с депутатами областного совета, чтобы в бюджете были предусмотрены необходимые средства. Также обсуждаем идею возможной концессии с ЕБРР", - рассказал он.