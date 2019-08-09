Итоги недели: Рекордные резервы НБУ, обещания Зеленского и дело "Роттердам+"

ФИНАНСЫ

Международные резервы Нацбанка выросли до максимума за 6 лет

Международные резервы Украины по состоянию на 1 августа составили $21,84 млрд, увеличившись в июле на 5,8% или на $1,2 млрд благодаря чистой покупке Нацбанком валюты на межбанковском рынке.

Минфин скопил на валютных счетах в Казначействе $3,1 миллиарда

По состоянию на 1 августа сумма средств на валютных счетах правительства в Госказначействе составляла в эквиваленте 76,8 млрд грн ($3,07 млрд по курсу НБУ на отчетную дату). По оценке Минфина, этих средств достаточно для выплат по госдолгу в ближайшие месяцы.

Нацбанк отменил ограничения на покупку валюты за кредитные средства

Национальный банк в рамках продолжения валютной либерализации разрешил бизнесу покупать иностранную валюту за счет кредитных средств в гривне без ограничений по сумме.

Население рекордно увеличило продажу и покупку валюты

Покупка наличной валюты населением в июле составила $1,5 млрд, тогда как продажа – $1,41 млрд, что является рекордным объемом операций за период ведения статистики с 2015 года.

Минфин резко ограничил размещение гривневых облигаций

Министерство финансов ввело ограничения на объем всех выпусков ОВГЗ, разместив гривневые облигации внутреннего займа на сумму 2,67 млрд грн, что в 6,4 раза меньше, чем неделей ранее.

Нацбанк подготовился к запуску мобильных приложений для торговли гособлигациями

НБУ впервые обеспечил возможность автоматического взаимодействия внутренних систем участников фондового рынка с системой депозитарного учета Национального банка для запуска платформ онлайн-операций с облигациями внутреннего государственного займа.

Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке в 3 раза

Национальный банк в период с 5 по 9 августа купил на межбанковском валютном рынке $156,9 млн, что в 3 раза меньше, чем неделей ранее. Несмотря на это, курс гривни к концу недели укрепился до 25,0908 грн/$.

Японское рейтинговое агентство повысило кредитный рейтинг Украины

Японское рейтинговое агентство Rating and Investment Information (R&I) повысило суверенный кредитный рейтинг Украины на две позиции – с "CCC+" до "B". Прогноз по рейтингу –стабильный.

70% пенсионеров получают пенсию ниже средней, – Пенсионный фонд

Средний размер пенсии на 1 июля составил 3 005,96 грн. При этом пенсии в размере от 1,5 тыс. до 2 тысяч гривен получают 4,76 млн пенсионеров или 42% от общего количества. Немногим более – от 2 тыс. до 3 тысяч гривен – получают 3,14 млн человек или 27,6%.

Всего на учете в Пенсионном фонде находится 11,35 тыс. пенсионеров, на 120,5 тыс. человек меньше, по сравнению с данными на начало года.

МАКРОЭКОНОМИКА

Госстат зафиксировал снижение цен второй месяц подряд

По данным Госстата, потребительские цены в июле снизились на 0,6% после снижения на 0,5% в предыдущем месяце, рост цен с начала года замедлился до 3%.

ЭНЕРГЕТИКА

"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения еще на 5%

Расчитанная в соответствии с постановлением Кабмина цена на газ для населения на август составит 4 653,54 грн за тыс. кубометров (без учета НДС и транспортных расходов), что на 5,1% меньше цены, установленной на июль, сообщил "Нафтогаз Украины".

При этом "Нафтогаз" подал иск в скандальный Окружной админсуд Киева с требованием отменить действующее постановление Кабмина, которое в целом вынудило компанию снизить цены на газ для населения уже на 25,4%.

Водоканалы потребовали повысить тарифы на воду из-за роста цен на электроэнергию

Ассоциация водоканалов призвала НКРЭКУ увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение, а также теплоснабжение на 20%, пояснив свои требования ростом цен на электроэнергию на 25%. Иначе водоканалы угрожают перейти на почасовую подачу воды с 20 августа.

В ответ в НКРЭКУ заявили, что рост стоимости электроэнергии для водоканалов составил только 8%, из-за чего тариф на водоснабжение может вырасти лишь на 2,5%.

Минфин оценил потери госбюджета от льгот для "зеленых" проектов в 400 миллионов в месяц

Освобождение от уплаты НДС импорта солнечных панелей и ветровых установок с 1 января привело к недопоступлению в государственный бюджет около 400 млн грн в месяц, подсчитал Минфин. Больше всего такого оборудования в 2019 году планировал завозить ДТЭК Рината Ахметова.

Задержка разрешения от Дании может обойтись "Северному потоку-2" в $740 миллионов

Задержка запуска газопровода "Северный поток-2" из-за отсутствия необходимых разрешений Дании может составить до 8 месяцев, что будет стоить проекту дополнительные 660 миллионов евро ($740 млн), говорится в обращении оператора проекта к апелляционной палате Дании по энергетике.

Немецкая RWE впервые воспользовалась услугой хранения газа в Украине

Немецкая компания RWE AG в июле впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме "таможенный склад" на территории Украины, сообщили в "Укртрансгазе".

Россия снизила поставки угля в Украину на 85%

Россия снизила на 85% поставки угля в Украину после введения правительством РФ разрешительного порядка экспорта, подсчитали российские СМИ. Частично поставки российского угля в Украину перенаправили через Беларусь.

ВЛАСТЬ

Земельная реформа будет проведена в этом году, – Зеленский

Украина в этом году обязательно проведет земельную реформу, заявил президент Владимир Зеленский, пообещав уже в следующем году "создать рынок земли на 40 млн га".

В ходе визита в Турцию Зеленский также пообещал легализировать азартные игры и принять новый закон о концессиях, что вместе с другими действиями властей должно обпеспечить рост ВВП Украины на 5-7% в год.

Коломойский назвал двух кандидатов на пост премьер-министра

Игорь Коломойский считает вероятными кандидатурами на должность премьер-министра заместителя главы Офиса президента Алексея Гончарука и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко.

В мае Коломойский уже "угадал" назначение адвоката олигарха Андрея Богдана главой Офиса президента.

Зеленский подписал закон о зеленых номерах для электромобилей

Президент подписал закон, предусматривающий специальные номерные знаки с зеленым цветом шрифта для электромобилей, а также введение штрафов за парковку на специально созданных местах парковки для таких авто.

Президент подписал закон об отмене ограничений для домашних солнечных электростанций

Владимир Зеленский подписал закон, которым определен порядок расчета "зеленого" тарифа для домохозяйств, производящих электроэнергию из энергии солнечного излучения, без конкретизации требований относительно места их размещения и установленной мощности.

Зеленский утвердил соглашение о свободной торговле между Украиной и Израилем

Президент подписал постановление о ратификации соглашения с Израелем о зоне свободной торговли. Соглашение предусматривает, что Израиль отменяет около 80% ввозных пошлин для украинских промышленных товаров и более 9% – на товары агросектора.

КОРПОРАЦИИ

ArcelorMittal сообщил об урегулировании претензий властей после встречи с Зеленским

Руководство завода "АрселорМиттал Кривой Рог" провело встречу с Владимиром Зеленским и переговоры с представителями Офиса президента, после чего СБУ разблокировала проект компании, по которому проходили обыски на предприятии. "АрселорМиттал" в свою очередь взял на себя ряд обязательств.

Одесский припортовый завод возобновил производство

"Одесский припортовый завод" возобновил производство аммиака и карбамида по договору переработки давальческого сырья от компании "Агро Газ Трейдинг", которая ранее была крупнейшим поставщиком карбамида производства ОПЗ.

"Укрэксимбанк" оспорил мировое соглашение ЗАЗа Васадзе с кредиторами

Хозсуд утвердил мировое соглашение ЗАЗа Тариэла Васадзе с кредиторами, закрыв производство в деле о банкротстве предприятия. Перед этим другая компания Васадзе выкупила активы завода за 168,1 млн грн. Однако "Укрэксимбанк", которому ЗАЗ задолжал более 630 млн грн, решение суда оспорил.

Медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке клиники "Борис"

Медицинская сеть "Добробут" закрыла сделку по покупке 100% клиники "Борис". Стоимость сделки не разглашается. Интеграцию клиники "Борис" в сеть "Добробут" планируют начать с объединения отделений неотложной помощи.

Верховный Суд возобновил арест имущества "Ривнеазота" Фирташа

Верховный Суд возобновил арест имущества ЧАО "Ривнезот" Дмитрия Фирташа в деле о взыскании "Проминвестбанком" $45,9 млн задолженности.

Суд запретил Киевскому метрополитену выплачивать миллиардный долг бывшей фирме Фукса

Суд по ходатайству Киевской прокуратуры наложил арест на счета "Киевского метрополитена", запретив коммунальному предприятию перечислять средства для ООО "Австро-Венгерская Лизинговая Компания" (ранее – ООО "Укррослизинг") в счет погашения долга по договору 2009 года (по которыму столичное метро получило 100 вагонов).

КОРРУПЦИЯ/РАССЛЕДОВАНИЯ

НАБУ сообщило о подозрении шести лицам по делу формулы "Роттердам+"

НАБУ сообщило о подозрении шести лицам, в частности, четырем бывшим и действующим сотрудникам НКРЭКУ (включая экс-главу Дмитрия Вовка) и двум представителям энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова по так называемому делу формулы "Роттердам+".

Задержать из них удалось лишь бывшего члена НКРЭКУ, ныне директора ГП "Оператор рынка" Владимира Евдокимова, однако еврооблигации компании "ДТЭК Энерго" на новостях об уведомлении подозрений НАБУ падали почти 5%.

Истек срок давности: Суд закрыл "дело Кононенко" о давлении на Абромавичуса

Соломенский суд Киева закрыл дело по обвинению первого замгендиректора АО "Укртранснафта" Андрея Пасишника в давлении на экс-министра экономического развития Айвараса Абромавичуса из-за истечения срока давности.

Нардеп от БПП Игорь Кононенко, именем которого якобы пытался оказать давление Пасишник, имел статус свидетеля по этому делу, но так и не был допрошен, потому что не являлся на вызовы в суд.

Прокуратура подготовила подозрения Гонтаревой, Филатову и Стеценко

Генпрокуратура вызвала экс-главу Национального банка Валерию Гонтареву, экс-заместителя главы АП Алексея Филатова и совладельца инвестгруппы ICU Константина Стеценко для уведомления о подозрении в деле о расхищении 150 млн грн "Аграрного фонда", заявил генпрокурор Юрий Луценко.

Гонтарева уже заявила, что не приедет, а Стеценко назвал дело политически мотивированным давлением на компанию.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram