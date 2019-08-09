YouControl запустил инструмент для проверки физлиц

Об этом сообщает ITC.ua со ссылкой на информацию сервиса, передает БизнесЦензор.

Во-первых, модуль "Физические лица" показывает связанные с физлицом компании или ФЛП, руководитель которых зарегистрирован в зоне ООС или Крыму; находится под санкциями Украины или других стран; связан с проблемными компаниями и уже запятнал репутацию; формально руководит сразу многими компаниями.

Во-вторых, определяет, что лицо числится пропавшим или скрывается от органов власти и разыскивается как ответчик, например: по делам о возмещении ущерба; по искам о взыскании алиментов; дезертир (МО, СБУ, МВД Украины); приговорен к уголовному (административному) наказанию, не связанному с лишением свободы и так далее.

Система также указывает на наличие долга перед банком, по выплате алиментов, неоплаченные штрафы ПДД и другие штрафы, конфискация имущества, решения Европейского суда по правам человека и другие исполнительные решения, внесенные в Единый реестр должников и Автоматическую систему исполнительных производств.

Система определяет бывших госслужащих, не выдержавших люстрационную проверку в реестре лиц, в отношении которых применены положения Закона Украины "Об очищении власти". Также она находит в реестре лиц, которые совершили коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. По данным Национального агентства по борьбе с коррупцией, размещенным на портале открытых данных, сегодня числится 26 860 таких дел.

Много мошеннических схем строится на недействительных и утерянных или украденных паспортах. Таких документов "в обороте" немало: благодаря открытым базам удалось выявить свыше 5,5 млн, из которых 1,3 млн появились в 2019 году. Введя в систему номер паспорта, система проверит его по базам МВД среди похищенных, утраченных и недействительных документов.

Таким образом, инструмент "Физические лица" пригодится юристам, HR, бухгалтерам, руководителям компаний, риэлторам, представителям лизинговых/кредитных организаций, службам такси и даже частным лицам при совершении крупных покупок, найме подрядчиков и других сделках. На протяжении месяца, с 8 августа по 8 сентября 2019 года, этот модуль доступен всем пользователям даже в бесплатном тарифе Open data.

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