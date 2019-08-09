Аэропорт Запорожья заплатит 300 миллионов за ремонт взлетно-посадочной полосы

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, со 2 сентября по 16 октября должны выполнить подготовительные работы, капитально отремонтировать рулежные дорожки РД-1, перрон и искусственную взлетно-посадочную полосу и нанести разметку.

Как отмечает издание, согласно итоговой ведомости ресурсов без доставки и НДС, асфальтобетон плотный мелкозернистый типа А марки 1 в битуме модифицированном полимерами БМП стоит 3349 грн за тонну. При этом ранее ряд госструктур заказывали его примерно на 40% дешевле.

Гарантийный срок на основные конструктивы составляет 5 лет, на разметку - полгода.

Цена сделки на четверть ниже ожидаемой стоимости закупки в 402 млн грн.

ООО "Онур Конструкцион Интернешнл" основали Онур Четинджевиз, Исхан Четинджевиз из Турции и львовянин Олег Фарион. Эта компания якобы уже не имеет отношения к турецкой Onur Taahhut Tasimacilik Insaat Tic. ve Sanayi A.S., а попала под влияние первого заместителя председателя фракции БПП Игоря Кононенко. А ее турецкие "родоначальники" вернулись на украинский рынок с турецким юрлицом.

Конкурентами "Онура" на тендере были ООО "Автомагистраль-Юг" одесситов Олега Наливанного и Валерия Короткова и ООО "Ростдорстрой" из группы авторитетного бизнесмена Александра Жукова и мэра Одессы Геннадия Труханова. Оба не снижали цену на торгах, в отличие от победителя.

Как сообщалось, аэропорт "Запорожье" с 2 сентября прекратит работу из-за проведения ремонта взлетно-посадочной полосы. Ремонт планируют завершить 15 октября.

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