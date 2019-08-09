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09.08.19 20:56

В Google Maps появились подсказки в дополненной реальности

Компания Google добавила новые функции дополненной реальности в приложение Maps.

В Google Maps появились подсказки в дополненной реальности

Об этом сообщает The Verge, передает БизнесЦензор со ссылкой на LIGA.net.

Новая функция называется Google Maps Live View. Она позволяет в режиме реального времени накладывать навигационные подсказки в Google Maps на изображение, получаемое через камеру смартфона. По мнению разработчиков, это должно упростить ориентирование в пространстве города.

В Google Maps появились подсказки в дополненной реальности 01

Изначально воспользоваться функцией могли только владельцы смартфонов Google Pixel. Теперь же компания предоставила широкий доступ к Google Maps Live View для пользователей Android-смартфонов и iPhone.

Начиная с этой недели, доступ к бета-тесту данной функции начнут получать владельцы Android-устройств с поддержкой ARCore и владельцы iPhone с поддержкой ARKit.

Внедрение Google Maps Live View является частью глобального обновления картографического сервиса Google.

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