В Нью-Йорке построят самый высокий в мире модульный отель. ВИДЕО

Об этом сообщают ЭлектроВести, передает БизнесЦензор.

Новый отель AC NoMad будет не обычным зданием, а модульным. Это значит, что модули-этажи изготовят отдельно и соберут на месте, как конструктор Lego. Большинство из них будут производить в Польше, а затем переправят через Атлантический океан.

Поскольку собирать модули и готовить фундамент можно одновременно, процесс займет намного меньше времени, чем традиционное строительство.

При этом модули приедут в Нью-Йорк уже почти готовыми к заселению - например, в номерах уже будут кровати и освещение, а в ванных - сантехника.

В Marriott надеются, что новый отель-небоскреб не только сэкономит время и деньги компании, но и станет по-настоящему узнаваемым зданием.

"Мы хотели продемонстрировать, что модульное здание может стать чем-то большим, нежели просто демонстрация эффективности производственного процесса", - заявил Дэнни Форстер, владелец фирмы, которая проектировала инновационный небоскреб.

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