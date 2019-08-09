Отток капитала из России вырос в 1,6 раза

Об этом свидетельствуют данные центробанка РФ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

ЦБ РФ отмечает, что такая динамика оттока сложилась преимущественно под влиянием операций банков, сохранивших сопоставимые темпы сокращения внешних обязательств при росте иностранных активов.

Ранее ЦБ РФ сообщал, что, по предварительной оценке, чистый вывоз капитала в первом полугодии 2019 года составил $27,3 млрд. Следовательно, в июле отток мог составить $0,7 млрд.

По уточненному прогнозу ЦБ, отток капитала из РФ в 2019 году при среднегодовой цене нефти $65 за баррель (базовый сценарий) ожидается на уровне $50 млрд.

Как сообщалось, Министерство экономического развития России в апреле повысило оценку чистого оттока капитала в 2019 году до $38 млрд с $19,2 млрд.

По итогам 2018 года ЦБ РФ оценил чистый отток капитала в $67,5 млрд.

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