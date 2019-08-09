При подготовке договора о ЗСТ с Турцией остаются спорные вопросы, – Минэкономразвития

Об этом в комментарии Укринформу сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, передает БизнесЦензор.

"Переговоры по заключению Соглашения о свободной торговле могут быть завершены только тогда, когда будет достигнут сбалансированный приемлемый для обеих сторон результат. Украинская сторона в рамках этого переговорного процесса продолжит отстаивать национальные интересы Украины, которые, в частности, учитывают интересы украинских производителей товаров и поставщиков услуг", – сообщили в пресс-службе.

Текст проекта Соглашения будет охватывать торговлю товарами, услугами, правила конкуренции, определение преференциальных правил происхождения товаров, урегулирование споров, защитные меры, защиту прав интеллектуальной собственности и тому подобное.

В министерстве отметили, что наиболее дискуссионным вопросом остается согласование условий доступа к рынкам товаров в связи с разным подходом Украины и Турции к степени либерализации рынков.

Также в министерстве напомнили, что с 2011 года проведено 10 раундов официальных переговоров и шесть дополнительных встреч экспертов. Десятый официальный раунд переговоров ,sk проведен 3-4 мая 2018 года в Киеве; 10-11 декабря 2018 года в Киеве дополнительно проведены двусторонние переговоры.

Как сообщалось, 7 августа этого года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что настало время завершить переговоры о создании зоны свободной торговли между Украиной и Турцией. Эрдоган отметил, что в 2018 году товарооборот между Украиной и Турцией составил около $4 млрд. Эрдоган также выразил надежду на ускорение всех процедур согласования спорных моментов, необходимых для заключения ЗСТ.

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