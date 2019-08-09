Нацбанк обнародует результаты стресс-тестов крупнейших 29 банков в конце сентября

Об этом сообщается в обзоре банковского сектора НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Продолжается стресс-тестирование 29 банков. В конце сентября НБУ обнародует обобщенные результаты стресс-тестов, а в конце декабря будет раскрыта информация в разрезе отдельных банков", - говорится в документе.

В перечень 29 банков для стресс-тестирования вошли финучреждения, которые являются самыми крупными по трем показателям: объем активов, взвешенных на риск, депозиты физических лиц, кредиты физическим лицам.

Стресс-тестирование пройдут, в частности, государственные "Приватбанк", "Ощадбанк", "Укрэксимбанк" и "Укргазбанк", частные "Альфа-Банк", "Райффайзен Банк Аваль", ПУМБ, "УкрСиббанк", "ОТП Банк", "Креди Агриколь Банк", банк "Пивденный", "ТАСкомбанк" и "Кредобанк". В этом списке также "Сбербанк", "ПроКредит Банк", "Укрсоцбанк" (результаты стресс-тестирования для банка будут оцениваться с учетом динамики его присоединения к "Альфа-Банку"), "Мегабанк", банк "Кредит Днепр", "Универсал Банк", "А-Банк", "Проминвестбанк", "Идея Банк", банк "Восток", "МТБ Банк", "Банк инвестиций и сбережений", "Индустриал Банк", банк "Глобус", "Международный инвестиционный банк" и банк "Форвард".

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности капитала (Н3). Необходимый уровень нормативов достаточности капитала будет рассчитан таким образом, чтобы обеспечить выполнение банками минимальных требований Н3 и Н2 по базовому сценарию (10% и 7% соответственно) и сниженные требования по указанным нормативам по неблагоприятному сценарию (5% и 3,5% соответственно) на всем прогнозном периоде.

НБУ в 2018 году впервые провел ежегодную оценку устойчивости. Ее результаты показали, что банковский сектор страны достаточно капитализирован, однако имеет возможность увеличивать запас прочности для усиления устойчивости к возможным кризисам в будущем.

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