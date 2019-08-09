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09.08.19 18:40

Украина выпала из десятки крупнейших торговых партнеров России

Внешнеторговый оборот России с начала введения санкций и падения цен на нефть упал на 20%, однако из первой десятки активно торгующих с Россией стран выпала лишь Украина.

Украина выпала из десятки крупнейших торговых партнеров России

Об этом пишет российский Коммерсант со ссылкой на данные за первое полугодие 2019 года, передает БизнесЦензор.

По подсчетам издания, торговый оборот РФ с Украиной с 2014 года рухнул почти в три раза, с $18,5 млрд до $6,9 млрд за первую половину этого года. В итоге место Украины среди крупнейших торговых партнеров РФ занял Казахстан с $8,9 млрд оборота.

При этом обороты внешней торговли у России упали со всеми основными партнерами, за исключением Китая. Объем торговли с КНР пять лет назад составлял $43 млрд за полугодие, сейчас – $50,3 млрд (+17%).

По данным российской таможенной службы, в целом внешнеторговый оборот РФ за первое полугодие 2019 года составил $318 млрд, что на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года ($329 млрд).

При этом, по сравнению с первым полугодием 2014 года, нынешний показатель почти на 20% ниже.

Как сообщалось, по данным Госстата, отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами и услугами в 2018 году увеличилось до $5,83 млрд, что в 2,3 раза больше, чем в 2017 году ($2,5 млрд).

При этом отрицательное сальдо внешней торговли со странами СНГ в прошлом году выросло более чем вдвое – до $3,17 млрд с $1,45 млрд в 2017 году, преимущественно за счет роста импорта на $1,75 млрд.

В то же время сальдо внешней торговли со странами ЕС осталось почти на уровне 2017 года, составив $3,25 млрд (рост +2,5%).

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