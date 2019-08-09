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09.08.19 17:34

ЕБРР выделил кредит на закупку вагонов крупнейшему производителю щебня

Европейский банк реконструкции и развития предоставил производителю стройматериалов "Юнигран" (Киев) кредит в размере 8,7 млн евро на расширение транспортного парка и повышения энергоэффективности.

ЕБРР выделил кредит на закупку вагонов крупнейшему производителю щебня

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Инвестиционная программа компании предусматривает закупку до 70 новых железнодорожных вагонов и специализированных грузовых автомобилей с системами GPS-слежения. Программа энергомодернизации обеспечит экономию энергии до 30% ежегодно, сокращение выбросов диоксида углерода на 8,1 тыс. тонн до 2020 года.

Кредитные средства также будут дополнены грантом по программе FINTECC в размере 17,4 тыс. евро для анализа энергетических показателей, определения возможностей с целью повышения энерго- и ресурсоэффективности группы компаний "Юнигран".

ООО "Юнигран" создано в 1996 году. Является одним из ведущих производителей гранитной крошки и щебня в Украине.

Согласно данным Единого госреестра юрлиц и физлиц-предпринимателей, владельцами компании указаны кипрская Westgrinite Holdings Limited (99%) и ООО "Юнигран-сервис" (1%). Конечным бенефициаром числится Игорь Наумец.

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