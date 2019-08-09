"Нафтогаз" обжаловал постановление Кабмина о снижении цен на газ для населения

Соответствующий иск поступил в Окружной административный суд города Киева, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу суда.

"Истец просит суд признать противоправным и недействительным постановление правительства от 5 июня №485 "О внесении изменений в постановление Кабинета министров от 3 апреля №293. Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по данному административному иску", – уточнили в суде.

Как сообщалось, указанным постановлением Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

По оценке самого "Нафтогаза", с апреля этого года цена на газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), в том числе благодаря постановлению №485, снизилась на 25,4%.

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