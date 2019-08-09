Мировые цены на железную руду рухнули на 10% за неделю

Спотовые контракты подешевели до минимального показателя с апреля этого года, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В Сингапуре в пятницу железная руда подешевела на 2,7%, до $88,23 за тонну. Фьючерсы на Даляньской сырьевой бирже упали в цене на 3,3%, до 639 юаней за тонну. Их недельное падение составило при этом 12%.

Как отмечает Bloomberg, причинами мирового падения цен на железорудное сырье является сразу целый ряд факторов, среди которых замедление спроса в Китае, торговые войны и восстановление складских запасов в первой половине 2019 года.

Как сообщалось, в июле мировые цены на железную руду достигали максимума за 5 лет из-за опасений по поводу поставок на фоне рекордных объемов выплавки стали в Китае.

Цены на железную руду активно растут с начала года после аварии на шахте компании Vale в Бразилии, которая привела к сокращению производства и вызвала опасения по поводу дефицита этого сырья в мире. Между тем ранее эксперты CRU Group отметили, что цены потеряли привязку к фундаментальным факторам и упадут, как только поставки восстановятся.

По данным ГФС, Украина в 2018 году сократила экспорт железной руды и концентрата по сравнению с 2017 годом на 1,3% – до 36,91 млн тонн, однако благодаря росту мировых цен в денежном выражении экспорт увеличился на 10,9% – до $2,87 млрд.

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