БизнесЦензор

Меню |Новости Полная версия
09.08.19 19:57

Власти Ужгорода анонсировали внедрение электронного билета в маршрутках

Через несколько месяцев в Ужгороде введут электронный билет в маршрутках.

Власти Ужгорода анонсировали внедрение электронного билета в маршрутках

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Mukachevo.net, передает БизнесЦензор.

По словам заместителя ужгородского городского головы Игоря Фартушка, через несколько месяцев эта система должна заработать.

После этого в маршрутках можно будет рассчитаться любой банковской картой или приложением смартфона, использовав QR-код. Купить билет можно будет не только в автобусе, но и в любом заведении, где есть терминалы. Таких в городе 1 280.

Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов. В городском совете говорят, такая система поможет подсчитать количество пассажиров.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2016—2019, "БизнесЦензор"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100