Власти Ужгорода анонсировали внедрение электронного билета в маршрутках

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Mukachevo.net, передает БизнесЦензор.

По словам заместителя ужгородского городского головы Игоря Фартушка, через несколько месяцев эта система должна заработать.

После этого в маршрутках можно будет рассчитаться любой банковской картой или приложением смартфона, использовав QR-код. Купить билет можно будет не только в автобусе, но и в любом заведении, где есть терминалы. Таких в городе 1 280.

Уже на следующей неделе в маршрутках планируют установить 30 валидаторов. В городском совете говорят, такая система поможет подсчитать количество пассажиров.

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