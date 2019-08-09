ЕС разрабатывает принципы по непризнанию российских паспортов жителей Донбасса

Об этом говорится в переданном УНИАН Представительством ЕС в Украине заявлении Евросоюза о разработке единого механизма выявления и возможном непризнании российских паспортов, передает БизнесЦензор.

В частности, европейские дипломаты напомнили, что 24 апреля президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства и выдаче российских паспортов жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые не контролируются правительством Украины.

"В заключениях Европейского Совета от 20 июня 2019 года выражено очень серьезное беспокойство по поводу принятия указа, который рассматривается как противоречащий духу и целям Минских соглашений. Европейский Совет также подытожил, что он готов рассмотреть дальнейшие опции, в том числе не признавать эти российские паспорта", - подчеркивается в заявлении.

"В этой связи службы Европейской комиссии совместно с Европейской службой внешних связей, и в тесной координации с Представительствами ЕС в Москве и Киеве, работают над совместными руководящими принципами для стран-членов и их консульств с целью выявления и возможного непризнания этих паспортов (что является компетенцией стран-членов), а также о том, что делать с заявлениями на получение виз, поданных в Российской Федерации и в Украине жителями Донбасса, которые получили паспорта вследствие этого указа", - подчеркивают в ЕС.

В то же время в Евросоюзе отметили, что подписание Путиным исполнительного указа от 17 июля о внесении изменений в указ от 1 мая, согласно которым упрощенная процедура выдачи российских паспортов распространяется на всех украинцев, которые в апреле 2014 года жили в какой-либо части Донецкой и Луганской областей, а теперь находятся в РФ, является "еще одной попыткой России дестабилизировать Украину".

24 апреля президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями временно оккупированного Донбасса. 27 апреля Путин заявил, что Россия может упростить процедуру получения гражданства для всех украинцев, а не только для проживающих на оккупированных территориях Донбасса. 29 и 30 апреля в Ростовской области открылись два центра выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Луганской и Донецкой областей. Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской областей грозит Минскому процессу и ставит под угрозу меры, направленные на обеспечение мира гражданам Украины. 5 августа Министерство иностранных дел Эстонии заявило о решении не признавать паспорта РФ, выданные гражданам Украины на оккупированном Донбассе.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram