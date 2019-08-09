Власти России потратят $3 миллиарда на создание двигателя для военных самолетов

Об этом сообщил управляющий директор, генеральный конструктор российского АО "ОДК-Авиадвигатель" Александр Иноземцев, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

В январе 2018 года в то время вице-премьер Дмитрий Рогозин заявлял, что перспективный сверхмощный двигатель ПД-35 станет основным для будущих российских военно-транспортных самолетов и позволит перейти на двухмоторную схему на крупных российских самолетах.

"Двигатель ПД-35 нужен не только для российско-китайского широкофюзеляжного пассажирского самолета. Он позволит уйти от четырехмоторной схемы на ИЛ-476, ИЛ-478, ИЛ-96-400, а также станет базовым двигателем для перспективного авиационного комплекса военно-транспортной авиации", – заявлял Рогозин.

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В пресс-службе компании "ОДК-Авиадвигатель" ранее сообщали, что авиадвигатель тягой порядка 35 тонн планируется сертифицировать в 2025 году. По данным на январь 2018 года стоимость работ оценивалась в 64,3 млрд рублей.

Решение по разработке "тяжелого" двигателя тягой на 35 тонн было принято в 2016 году. Как отмечалось, он необходим для достижения топливной эффективности на дальнемагистральных авиалайнерах и мощных военно-транспортных самолетах.

В 2017 году президент РФ Владимир Путин назвал создание такого двигателя одним из приоритетов.

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