Генпрокуратура остановила работу мини-НПЗ в Кировоградской области

Об этом говорится в определении Печерского районного суда Киева от 5 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, суд арестовал и запретил использовать все технологическое оборудование, резервуары, технические трубопроводы, железнодорожные пути и 17 ж/д-цистерн, находящихся на территории мини-НПЗ.

ГПУ обратилась в суд 5 августа, на третий день после того, как "Кировоградская нефтяная компания" получила лицензию на производство топлива в Государственной фискальной службе.

Арест наложен в рамках уголовного производства, начатого 3 июля 2018 года. Согласно обнародованным материалам этого расследования, правоохранители имеют претензии к "Кировоградской нефтяной компании" в двух эпизодах. Первое – это возможное использование незаконно добытого сырья. Вторая претензия касается предположительной реализации подакцизных бензинов и дизтоплива под видом необлагаемых акцизом лигроино-газойлевой фракции и ДЭПБК.

Кроме того, в отношении "Кировоградской нефтяной компании" ГФС проводит расследование по подозрению в уклонении от уплаты акциза и НДС на сумму 200 млн грн путем реализации подакцизных товаров под видом лигроино-газойлевой и газойлево-гудроновой фракций.

Кировоградская нефтяная компания владеет производственными мощностями по проработке нефти в поселке Шестаковка Кировоградской области. В 2018 году компания получила 64 тыс. тонн нефти по железной дороге от "Прилуцкого нефтеналива". Этот ресурс добывается в рамках СД АО "Галс-К" с "Укрнафтой" №35/4 от 7 сентября 2001 года по разработке Прилуцкого нефтепромысла.

В прошлом году компания отгрузила по железной дороге 11,5 тыс. тонн дистиллятов масел смазочных, в основном на ст. Кагамлыкская (Кременчугский НПЗ). Также компания экспортировала около 2,7 тыс. тонн битума.

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