"Укрэнерго" запустило проект для интеграции "зеленых" электростанций в объединенную энергосистему

Проект финансируется за счет гранта Федерального министерства экономики и энергетики Германии и продлится до марта 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

Цель проекта – разработать эффективные подходы для интеграции "зеленых" электростанций в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины, которые позволят сохранить надежность энергоснабжения.

Во время учредительной встречи проекта операционный директор "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий подчеркнул актуальность вопроса интеграции ВИЭ в энергосистему.

"Доля ВИЭ в общем энергетическом балансе Украины растет быстрее, чем планировалось. Если темпы прироста "зеленых" будут сохраняться, то, по нашим оценкам, на конец года установленная мощность ВИЭ, участвующих в энергобалансе Украины, увеличится вдвое и достигнет 4 ГВт. Поэтому нам очень важно изучать опыт европейских партнеров, чтобы эффективно и быстро интегрировать их в энергосистему", – подчеркнул топ-менеджер.

Планируется, что в рамках проекта будет проведен анализ технических и нормативных проблем, возникающих в процессе интеграции ВИЭ в энергосистему Украины, и разработаны рекомендации относительно путей их решения.

Партнеры проекта DENA – немецкое энергетическое агентство, которое специализируется на энергоэффективности, возобновляемой энергетике и интеллектуальных энергетических системах. Одним из ее основных акционеров является правительство Германии.

Elia Grid International предоставляет консалтинговые и инженерные услуги для энергетических компаний. Принадлежит системным операторам Бельгии (Elia) и Германии (50Hertz), объединенных в Elia Group. Специализируется на интеграции ВИЭ, дерегуляции, исследованиях эффективности работы энергосистемы, управление активами и интерконнекторами.

Как сообщалось, доля возобновляемых источников энергии в структуре производства электроэнергии по итогам апреля-июня 2019 года выросла до 3,3% (на 1,4 п.п.) по сравнению с итоговыми показателями января-марта этого же года, тогда как доля ВИЭ в стоимости всей электроэнергии составила 13,6%, что на 5 п.п. выше показателя по итогам первого квартала.

По состоянию на конец первого полугодия установленная мощность объектов ВИЭ достигла 3634,4 МВт (или 3,6 ГВт), в том числе СЭС – 2640,4 МВт, ВЭС – 776,6 МВт, установок на биомассе – 51,3 МВт, биогазе – 66,4 МВт.

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