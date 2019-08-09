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09.08.19 21:01

МЭА предупредило о самом низком росте спроса на нефть за последние 11 лет

Усиливающиеся признаки замедления темпов экономического роста и эскалации американо-китайской торговой войны привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса 2008 года

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Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Reuters.

"Ситуация становится еще более неопределенной. В первой половине 2019 года рост мирового спроса на нефть был очень вялым", - говорится в ежемесячном отчете МЭА.

По данным МЭА, мировой спрос на нефть в мае упал на 160 тыс. баррелей в сутки по сравнению с маем 2018 года. Это уже второе серьезное падение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

С января по май спрос на нефть вырос на 520 тыс. баррелей в сутки, что стало самым низким ростом за этот период с 2008 года.

"Перспективы политического соглашения между Китаем и Соединенными Штатами по торговле ухудшились. Это может привести к снижению торговой активности и снижению роста спроса на нефть", - говорится в сообщении МЭА.

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