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09.08.19 15:55

Первое заседание новой Верховной Рады назначено на 29 августа

Подготовительная депутатская группа по подготовке первого заседания Верховной Рады IX созыва приняла решение о проведении такого заседания 29 августа.

Первое заседание новой Верховной Рады назначено на 29 августа

Соответствующее решение было принято на заседании группы в пятницу, 9 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Наша политическая сила предлагает провести первое заседание Верховной Рады 9-го созыва 29 августа", – сообщил возглавляющий эту группу избранный народным депутатом от партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Он поставил это предложение на голосование, и большинство членов группы поддержало его.

Как сообщалось, 7 августа Газеты "Голос Украины" и "Урядовий курьер" обнародовали список народных депутатов, избранных на досрочных выборах Верховной Рады.

Ранее Разумков заявил, что получившая большинство в парламенте партия "Слуга народа" не проводит коалиционные переговоры с другими политическими силами, прошедшими в Верховную Раду.

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