Бывшая жена российского олигарха Потанина подала иск к мужу на $7 миллиардов

Об этом сообщают британские издания Daily Telegraph и The Times, передает БизнесЦензор со ссылкой на РБК.

По данным источников британских газет, Наталья Потанина, которая с 2016 года является резидентом Великобритании, хочет получить от бывшего мужа 5,8 млрд фунтов стерлингов (около $7 млрд).

Состояние Владимира Потанина при составлении рейтинга богатейших бизнесменов России в 2019 году Forbes оценил в $18,1 млрд (шестое место).

Ранее Наталья Потанина пыталась судиться с бывшим мужем в России, но проиграла.

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Владимир и Наталья Потанины были женаты 30 лет, они развелись в 2014 году. После раздела имущества Потаниной достались три земельных участка и два дома, один из которых расположен на Рублевке. Она также получила денежную компенсацию на сумму 380 млн руб. (половина стоимости квартиры в центре Москвы).

В мае 2017 года Пресненский суд Москвы отклонил иск Потаниной к бывшему мужу на 215 млрд рублей. Она требовала эту сумму в качестве компенсации за акции "КМ Инвеста", заявив, что акции компании находились в прямой собственности ее мужа и после развода подлежат разделу как совместная собственность супругов.

Кроме того, Пресненский суд Москвы также отказал Потаниной в иске на 850 млрд руб. Экс-супруга бизнесмена намеревалась разделить права на акции компаний "Норильский никель" и "Полюс Золото". Суд отклонил иск Потаниной из-за истечения срока давности.

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