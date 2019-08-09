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09.08.19 15:19

Урожай ранних зерновых осталось собрать с 5% площадей, – Минагрополитики

По состоянию на 9 августа украинские аграрии провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,5 млн га, или 95% к прогнозу. Так, намолочено 36,8 млн тонн зерна нового урожая при урожайности 38,6 ц/га.

Урожай ранних зерновых осталось собрать с 5% площадей, – Минагрополитики

Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины, передает БизнесЦензор.

 В частности, собрано:

Кроме того, озимого рапса собрано 3,1 млн тонн с площади 1,2 млн га, или 99% к прогнозу, при урожайности 24,6 ц/га.

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