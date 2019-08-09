Минрегион предложил увеличить количество урн в общественных местах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Вопрос сбора мусора в городах сегодня очень актуален, особенно в местах массового скопления людей: в парках, на площадях, пляжах и так далее. Сейчас мы существенно пересматриваем ГСН по благоустройству, в частности, по обеспеченности надлежащим количеством современных контейнеров и урн на улицах. Каковы наши предложения? Чтобы контейнеры и урны были в достаточном количестве. Чтобы люди не бродили по улицам в поисках хоть какой-то урны, которая окажется переполнена, потому что других поблизости нет. Чтобы контейнеры не пугали своим запахом и видом прохожих, а контейнерные площадки предусматривали возможность раздельного сбора и сортировки. И чтобы они выглядели красиво и современно, гармонировали с общим обликом городов, ландшафтом парков и другой местностью", – сказал Парцхаладзе.

По его словам, в этом вопросе очень важно изучить и проанализировать существующий европейский опыт.

"Нам не надо далеко ходить, есть идеальные примеры такого внедрения в Европе. Просто бери и делай", – добавил замминистра.

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