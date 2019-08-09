"Укроборонпром" хочет переделать переданные Украине американские патрульные катера

Об этом передает пресс-служба госконцерна "Укроборонпром", передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, специалисты украинского госпредприятия уже получили необходимую техническую документацию по катерам, которая позволяет осуществить модернизацию с использованными всех возможностей Island.

"Мы готовим предложения, и в ближайшее время они будут предоставлены командованию Военно-Морских Сил. По нашему мнению, проект должен предусматривать, что модернизация катеров Island должна осуществляться на Николаевском судостроительном заводе", – заявил директор-генеральный конструктор ГП "Опытно-проектный центр кораблестроения" Вадим Борисов.

По словам главы предприятия, окончательный вариант модернизации патрульных катеров будет принят после того, как ВМС Украины получит широкий практический опыт применения Island.

Как сообщалось, два быстроходных патрульных катера Береговой охраны США типа Island в сентябре 2018 два были переданы США Военно-морским силам Украины.

Катера "Cushing" и "Drummond" после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт "Cushing" состоялся в 2014 году, а "Drummond" – в 2012 году.

Согласно договоренностям, американские патрульные катера передаются ВМСУ на безоплатной основе, однако украинская сторона обеспечит 100% предоплату общей стоимости сопутствующих услуг в размере $10,1 млн.

Доставку катеров класса "Island" в Украину планируется осуществить в этом году.

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