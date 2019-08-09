Минрегион выделил 290 миллионов на ремонт объектов культуры в регионах

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензорсо ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Почти 40 объектов в сфере культуры будет профинансировано в этом году в областях Украины за счет ГФРР. Среди них – первая очередь реконструкции Черкасского академического областного театра и реконструкция с теплореновацей Черниговского областного театра, реконструкция областного художественного музея в Запорожье, реставрация областного краеведческого музея в Житомире, обновление музейного комплекса "Лемковская деревня" и другие проекты", – рассказал Парцхаладзе.

Чиновник добавил, что в целом уже одобрено финансирование из ГФРР на реализацию 707 проектов регионального развития во всех областях Украины.

В частности, это строительство и реконструкция школ и детских садов (277 проектов), учреждений здравоохранения и соцзащиты (109 проектов), культуры (38 проектов), спорта (131 проект), дорожно-транспортной инфраструктуры (47 проектов), водоснабжения и водоотведения (50 проектов) и другие.

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При этом заместитель министра напомнил, что 30 июля были опубликованы и вступают в действие с 1 ноября новые государственные строительные нормы по проектированию учреждений культуры – ГСН "Культурно-зрелищные и досуговые учреждения". Они внедряют ряд нововведений для повышения безопасности и комфорта людей в театрах, кинотеатрах, концертных залах и других культурных заведениях.

В частности, новыми ГСН внедрены современные требования к акустике, обязательные требования к обустройству безбарьерного пространства, убраны устаревшие требования к проектированию кинопроекционных комнат, а также введены новые требования по повышенной безопасности во время эвакуации из кинотеатров в составе ТРЦ.

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