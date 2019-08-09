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09.08.19 13:24

Компания советника Зеленского будет представлять интересы Нацбанка в судах

Адвокатская компания "Юримекс", учредителем которой является будущий народный депутат от "Слуги народа" и советник Владимир Зеленского по экономическим вопросам Даниил Гетманцев, выиграла тендер на представление интересов Национального банка в судах.

Компания советника Зеленского будет представлять интересы Нацбанка в судах

Об этом со ссылкой на The Babel сообщает БизнесЦензор.

"Юримекс" выиграл тендер только со второй попытки. Первый раз победителем стала компания "Эврис", но ее забраковал Антимонопольный комитет.

За предоставление услуг НБУ "Юримекс", согласно условиям тендера, получит 2 млн грн.

Основателем "Юримекса" является Даниил Гетманцев. Он — 20-й номер в списке партии "Слуга народа", который войдет в новый парламент. Также он — советник президента Владимира Зеленского по вопросам публичных финансов и налогообложения.

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