Зеленский изменил состав Национального инвестиционного совета

Об этом со ссылкой на пресс-службу президента Украины сообщает БизнесЦензор.

В составе Национального инвестиционного совета утверждены: Алексей Гончарук - заместитель руководителя Офиса президента Украины, Вадим Пристайко - заместитель руководителя Офиса президента.

Из состава Национального инвестиционного совета выведен Джеймс Коулз.

Зеленский ввел в состав Национального инвестиционного совета Дэвида Ливингстона - главного исполнительного директора корпорации Citigroup Inc. по работе со странами Европы, Ближнего Востока и Африки (Соединенные Штаты Америки) (по согласию).

В совет по согласию введен председатель правления и исполнительный директор компании Rakuten Inc (Япония) Хироши Микитани и старший вице-президент, финансовый директор компании General Electric Джейми Миллер.