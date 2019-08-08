"Нафтогаз" снизил цены на газ для населения еще на 5%

Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины", передает БизнесЦензор.

В компании напомнили, что конечная цена газа в регионах Украины зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза. Поставщики газа обязаны информировать своих потребителей о конечной цене.

"Всего с апреля этого года цена, по которой "Нафтогаз" продает газ для нужд населения и других защищенных потребителей (ПСО), снизилась на 25,4%", – уточнили в компании.

Как сообщалось, в июле НАК "Нафтогаз Украины" снизил цену на газ для населения на 11,7% (на 648 грн) по сравнению с июньской ценой – до 4,905 тыс. грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Напомним, выполняя постановление правительства, в июне НАК "Нафтогаз Украины"снизил цену газа для населения и других потребителей по ПСО на 7,3% или на 436,11 грн, по сравнению с маем, – до 5553,89 грн за тыс. куб. м (без учета НДС, стоимости доставки и наценки поставщика).

Конечная цена для населения в регионах зависит от тарифа на распределение газа, установленного НКРЭКУ для соответствующего обл- или горгаза.

Кабинет министров 5 июня изменил механизм формирования цены на природный газ для нужд населения и теплокоммунэнерго. Теперь для формирования стоимости газа для населения правительство обязало НАК "Нафтогаз Украины" уже с июня использовать минимальное из четырех предложенных значений.

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