Антимонопольный комитет легализировал дискриминацию на тендерах по ремонту дорог, – СМИ

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Решение тендерной коллегии АМКУ принято в рамках тендера Службы автомобильных дорог в Львовской области по закупке работ по текущему среднему ремонту 195 км дороги М-21 Выступовичи - Житомир - Могилев-Подольский и обхода с. Калиновка в пределах Винницкой области общей ожидаемой стоимостью 115,5 млн грн.

Участники рынка подали ряд жалоб в АМКУ на отдельные требования заказчика.

В частности, 16 июля государственные уполномоченные АМКУ в составе Нины Сидоренко, Анны Артеменко и Светланы Панаиотиди рассмотрели жалобу ООО "Автомагистраль".

Один из пунктов жалобы касался требования заказчика о возможности отклонять предложения участников, которые выполняли подряды для САД в Винницкой области, но по оценкам самого заказчика, справились ненадлежащим образом.

Жалобщик отмечал, что заказчик вправе установить квалификационный критерий по "наличию документально подтвержденного опыта выполнения аналогичного договора", а не наличия замечаний о надлежащем или ненадлежащем исполненим договоров.

Фактически, пояснил жалобщик, заказчик оставил за собой право отклонить тендерное предложение любого участника только на основании того, что "владеет" информацией о нарушениях участником сроков выполнения того или иного договора, или имеет замечания относительно качества его выполнения.

Кроме того, замечал участник рынка, документация не содержит определения "неудовлетворительного выполнения договорных обязательств" и порядка подтверждения такого заявления.

"При таких условиях, по независящим от участников основаниям, Заказчик может самостоятельно определить уровень неудовлетворительного выполнения условий договора", – указали в компании.

На все это заказчик ответил, что внес изменения в документацию в ответ на замечания заявителя.

В частности, заказчик опубликовал перечень причин, по которым он может признать "неудовлетворительным выполнение условий договора". В частности, это задержка начала оказания услуг/выполнения работ, нарушение сроков их проведения, несоответствие качества услуг/работ установленным требованиям, предоставление заказчиком участнику письменного предписания, составление заказчиком актов о выявленных недостатках, а также применение штрафных санкций.

Дополнительно на заседании государственных уполномоченных АМКУ, заказчик отметил, что анализу будут подвергаться только те контракты, которые сам участник предоставит в подтверждение опыта выполнения аналогичных договоров.

"Наличие у участника опыта ненадлежащего исполнения договорных обязательств по договорам, которые заключены с заказчиком не будет основанием для отклонения предложения такого участника", - пообещал заказчик.

Заслушав участников заседания, тендерная Коллегия АМКУ решила, что жалоба частной компании удовлетворению не подлежит. Основанием этому стало то, что жалобщик не подтвердил невозможность выполнения спорного требования документации.

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Напомним, в июле тендерная Коллегия АМКУ признал правомерным отклонение предложения ООО "Славдорстрой" на дорожном тендере САД в Донецкой области, ссылаясь на информацию заказчика о нарушении участником условий договора из перечня "аналогичных", которую сам заказчик довел до суда лишь в виде искового заявления.

В пределах этих торгов говорилось о договоре, заключенном с самим заказчиком, и который компания-жалобщик добавила к тендерному предложению не зная, что у заказчика были какие-либо претензии к выполнению его условий. Выяснилось, что заказчик подал на компанию иск в суд, однако сам суд на момент отклонения участника дела иск еще не рассмотрел. Несмотря на это, государственные уполномоченные АМКУ в составе госуполномоченных Нины Сидоренко, Анны Артеменко и Марии Процишен не признали решение заказчика неправомерным.

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