Экспорт российского газа "Газпромом" в Европу может упасть на 10%

Об этом сообщает enkorr, передает БизнесЦензор.

Как отмечается, ранее, вопреки теплой зиме и конкуренции со стороны поставщиков сжиженного природного газа (СПГ), российскому газовому монополисту удавалось избежать экспортных провалов. Однако поставки за первые шесть дней августе показывают, что в этом месяце избежать глубокого спада экспорта не удастся.

За январь-июль поставки в дальнее зарубежье сократились на 4,8%, - до 111,5 млрд кубометров. При этом наибольшее сокращение пришлось на зимние месяцы, тогда как летом "Газпром" постепенно восстанавливал поставки. Так, в июне экспорт вырос в годовом выражении на 4,6%, а последовавшее в июле снижение на 3,7% было вызвано остановкой "Северного потока" на 10-дневный ремонт.

В первые шесть дней августа экспорт газа в дальнее зарубежье (без учета поставок по газопроводу "Голубой поток" в Турцию) составили в среднем 465 млн кубометров в сутки. Это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в среднем в августе 2018 года, и почти на 12% ниже, чем в августе 2017 года. Это объясняется тем, что в августе прошлого года "Газпром" установил рекорд по экспорту (16,2 млрд кубометров), поскольку европейские потребители спешили заполнить газовые хранилища после холодной весны.

Однако в этом году газовые хранилища Европы практически заполнены - по данным Entsog, уровень их заполнения превышает 84%. Это всего на 3 процентных пункта ниже, чем максимум прошлого года, достигнутый к началу ноября. Поэтому темпы закачки в ПХГ сокращаются, несмотря на то что хранение газа в условиях сложившихся очень низких цен в Европе стало довольно выгодным. Стоимость газа на нидерландском хабе TTF упала до 9 евро за 1 МВт-ч (около $110/тыс. кубометров) против 22 евро/1 МВт-ч в начале года. При этом декабрьский фьючерс торгуется на уровне 18 евро/1 МВт-ч.

Однако физически закачивать газ почти некуда, поэтому исчезает главный фактор, поддерживавший экспорт "Газпрома" в течение лета. Хотя спрос на газ в Европе и вырос примерно на 4% в первом полугодии, этот рост не способен поддержать экспорт российского газа. Тем более что в 2019 году "Газпрому" приходится конкурировать за импортную нишу со значительными объемами СПГ.

Как сообщалось, во втором квартале 2019 года доходы "Газпрома" от экспорта природного газа снизились на 38% по сравнению с предыдущим кварталом.

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