Минрегион обяжет обустраивать туалеты во всех ресторанах и кафе

Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе, передает БизнесЦензор.

"Сегодня в действующих требованиях относительно заведений питания разрешается не делать туалеты для посетителей в кафе до 50 посадочных мест, а также в столовых. А в заведениях категории "закусочная" туалеты для посетителей вообще не предусмотрены в ГСН. Это нонсенс, и туалеты для посетителей, даже в маленьких заведениях, я считаю, необходимая вещь. Поэтому мы хотим полностью пересмотреть эти требования и адаптировать к современным. Чтобы уборные проектировались для посетителей обязательно и были отдельные уборные для персонала", – сказал Парцхаладзе.

Он подчеркнул, что часть туалетных комнат должна обязательно проектироваться доступной для людей с инвалидностью и содержать повивальные столики для младенцев.

Кроме этого, рассматривается возможность увеличить в ресторанах, кафе и других заведениях питания количество санитарных женских комнат, чтобы исключить в них очереди.

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