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08.08.19 20:13

"Антонов" заплатит "Мотор Сичи" Богуслаева 900 миллионов за ремонт двигателей

ГП "Антонов" 5 августа заключило соглашение с ПАО "Мотор Сич" о предоставлении услуг для авиационных двигателей на сумму 920 млн грн.

"Антонов" заплатит "Мотор Сичи" Богуслаева 900 миллионов за ремонт двигателей

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года будет выполнена доработка и восстановительный ремонт, а также оказана техническая помощь для авиационных двигателей Д-18Т серии 3, Д-436-148, АИ-450МС, АИ-24ВТ, АИ-20М серии 6, предназначенных для гражданских самолетов Ан-124- 100 "Руслан", Ан-225 "Мрия", Ан-148, Ан-32, Ан-12. Объем заказа будет указываться в дополнительных соглашениях.

Первое дополнительное соглашение от 6 августа предусматривает аванс на восстановления на базе заказчика двигателя Д-18Т серии 3 №3871803503041 с заменой монтажа датчиков оборотов КСД-КВД.

"Мотор Сич" контролирует экс-нардеп Вячеслав Богуслаев (ранее – Партия регионов, затем – "Воля народа").

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Ранее журналисты выяснили, что компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии, работает в Крыму и на Донбассе. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

Тогда сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями входящего в состав группы "Мотор Сич" Снежнянского машиностроительного завода еще в 2016 году. По предварительным данным СБУ, за первые 3 квартала 2015 года предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн рублей.

Богуслаев сообщал, что предприятие передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах так называемой "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".

В июле 2019 года Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

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