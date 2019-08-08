"Антонов" заплатит "Мотор Сичи" Богуслаева 900 миллионов за ремонт двигателей

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца 2020 года будет выполнена доработка и восстановительный ремонт, а также оказана техническая помощь для авиационных двигателей Д-18Т серии 3, Д-436-148, АИ-450МС, АИ-24ВТ, АИ-20М серии 6, предназначенных для гражданских самолетов Ан-124- 100 "Руслан", Ан-225 "Мрия", Ан-148, Ан-32, Ан-12. Объем заказа будет указываться в дополнительных соглашениях.

Первое дополнительное соглашение от 6 августа предусматривает аванс на восстановления на базе заказчика двигателя Д-18Т серии 3 №3871803503041 с заменой монтажа датчиков оборотов КСД-КВД.

"Мотор Сич" контролирует экс-нардеп Вячеслав Богуслаев (ранее – Партия регионов, затем – "Воля народа").

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Ранее журналисты выяснили, что компания "Мотор Сич" нардепа Вячеслава Богуслаева, несмотря на запрет экспорта военной техники в РФ, продолжает поставлять детали для двигателей российской армии, работает в Крыму и на Донбассе. После 2017 года поставки идут через родственного боснийского посредника.

Тогда сообщалось, что СБУ открыла уголовное производство по финансированию терроризма представителями входящего в состав группы "Мотор Сич" Снежнянского машиностроительного завода еще в 2016 году. По предварительным данным СБУ, за первые 3 квартала 2015 года предприятие Богуслаева заплатило террористам 32 млн рублей.

Богуслаев сообщал, что предприятие передано в управление иностранной компании. Тогда же на проходной предприятия изменилась вывеска. Судя по надписи, новый управленец завода - компания "Авиатех". В документах на сайтах так называемой "ДНР" фирма фигурирует как "ДФ ООО Авиатех".

В июле 2019 года Антимонопольный комитет начал рассмотрение дела о концентрации в виде приобретения подконтролной китайским инвесторам офшорной компанией и государством Украина в лице ГК "Укроборонпром" совместного контроля над ПАО "Мотор Сич".

О планах совместно с инвесторами из КНР развивать АО "Мотор Сич" и ГП "Ивченко Прогресс" (входит в состав "Укроборонпрома") в феврале говорил заместитель министра экономразвития и торговли Юрий Бровченко, однако подробности сделки пока неизвестны.

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