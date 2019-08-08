"Северный поток-2" оценил убыток из-за задержки с разрешением от Дании в $740 миллионов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо оператора проекта компании Nord Stream 2 к апелляционной палате Дании по энергетике, передает БизнесЦензор.

"Задержка проекта приведет к значительным финансовым потерям Nord Stream 2", – говорится в письме с просьбой к апелляционной палате Дании по энергетике отменить требование властей о третьем маршруте.

Согласно письму, работа по третьему варианту прокладки газопровода повлечет за собой задержку запуска проекта на срок до 8 месяцев и дополнительные расходы еще в 560 млн евро.

Nord Stream 2 уточняет, что не раз просил власти проинформировать о статусе своих заявок, но не получал ответа.

Nord Stream 2 в апреле сообщал, что следствием нового требования датских властей уже стали затраты в 100 млн евро.

Оператор проекта Nord Stream AG 2 отказался комментировать конкретные цифры, добавив, что задержка в несколько месяцев повлечет затраты в несколько сотен миллионов евро.

"Задержка в несколько месяцев приведет к дополнительным затратам в размере нескольких миллионов евро, но мы не можем оценить их в полной мере, поскольку итоговый эффект будет зависеть от решений соответствующих властей", – сказал представитель Nord Stream 2.

Плановый бюджет проекта составляет 9,5 миллиарда евро. "Газпром" финансирует половину затрат на проект, вторую половину предоставляют немецкие Uniper и BASF, англо-голландская Shell, австрийская OMV, французская Engie.

В июне оператор проекта отозвал свою заявку от 2017 года для прокладки газопровода через территориальные воды Дании к югу от балтийского острова Борнхольм.

Копенгаген мог наложить вето на этот вариант прокладки газопровода. В 2017 году Дания приняла закон, который позволяет ей заблокировать строительство магистрали через свои территориальные воды по причинам безопасности.

В то же время Дания не может применить право вето к двум другим заявкам, поскольку они предусматривают строительство газопровода в акватории исключительной экономической зоны, а не в территориальных водах.

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Как сообщалось, "Газпром" рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на прокладку газопровода "Северный поток-2".

В июне глава "Газпрома" Алексей Миллер говорил, что "Северный поток-2" еще можно успеть запустить в 2019 году, остается только решить вопрос с укладкой трубы в территориальных водах Дании.

Срок запуска газопровода "Северный поток-2", который строит "Газпром", является критичным для переговоров о будущем транзита российского газа через Украину. Текущий газовый контракт между Киевом и Москвой истекает в конце 2019 года.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что единственным человеком, способным решить проблему "Северного потока-2" в интересах Украины, является президент США Дональд Трамп.

По данным российского "Газпрома", уже проложено 70% новой газовой магистрали, однако с апреля 2017 года российский монополист так и не получил разрешение датских властей на прокладку участка со 147 по 175 километр трубопровода в акватории Дании.

В материалах оператора проекта – Nord Stream 2 AG – отмечалось, что завершение строительства "Северного потока-2" может быть перенесено на вторую половину 2020 года, если Дания потребует смены маршрута.

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