Создатели "Игры престолов" подписали контракт с Netflix на $200 миллионов

Об этом сообщает издание Hollywood Reporter, передает БизнесЦензор со ссылкой на Коммерсант.

По словам осведомленных источников, стоимость сделки составляет $200 млн. По ее условиям, Бениофф и Уайсс расстанутся с кабельным телеканалом HBO, для которого они создавали "Игру престолов".

Как отметил в своем заявлении по поводу подписания контракта со сценаристами контент-директор Netflix Тед Сарандос, Дэвид Бениофф и Дэниел Уайсс - "творческая сила, их работой восхищаются зрители по всему миру, и нам не терпится увидеть, что их творческое воображение подарит нашим подписчикам".

Сами сценаристы поблагодарили HBO, с которым сотрудничали более 10 лет, и заявили, что для них большая честь быть приглашенными работать с Netflix. До этого сценаристы вели переговоры с Disney и Amazon Studios об аналогичном сотрудничестве, но сделали выбор в пользу Netflix, когда тот предложил им свои условия.

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