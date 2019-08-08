Власти Киева разрешат частным компаниям пристроить здания к общественным уборным

Об этом говорится в распоряжении КГГА №1346 за подписью мэра Виталия Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

"Документ предусматривает привлечение инвестора к реконструкции при условии, что реконструированная общественная уборная останется в коммунальной собственности города, будет функционировать по назначению и содержаться за счет инвестора. Вместо этого он получит возможность реализовать свои бизнес-проекты за счет надстроек или пристроек к объектам общественного назначения", – сказано в сообщении.

Заказчиком работ определено коммунальное предприятие "Киевводфонд".

На Киевское инвестиционное агентство возложена разработка возможных предпроектных предложений, ориентированных технико-экономических показателей, а также их согласование со структурными подразделениями КГГА и заказчиком. Департамент экономики и инвестиций КГГА на основе полученных данных будет готовить условия конкурса.

По данным столичных властей, на сегодня 73 коммунальные общественные уборные стационарного типа закреплено за СВКП "Киевводфонд". Среди них есть те, функционирование которых невозможно или нецелесообразно восстановить путем проведения капитального ремонта. Такие объекты требуют реконструкции.

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