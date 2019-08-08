Власти России планируют потратить $2,3 миллиарда на отказ от импортных запчастей

Как пишет Коммерсант, в рамках концепции планируется выделить 150 млрд рублей ($2,3 млрд) из бюджета до 2025 года на поддержку российских автопроизводителей, передает БизнесЦензор.

Среди прочего, в предложенной концепции речь идет о создании и производстве российского дизельного двигателя объемом до трех литров для легких коммерческих и легковых автомобилей. На это планируется направить 2,5 млрд руб. из бюджета и 450 млн из внебюджетных источников.

Также планируется создание производства компонентов двигателя, в числе которых детали газораспределительного механизма (21,8 млрд руб. и 6,5 млрд руб. соответственно), компонентов шасси, тормозной системы (19 млрд руб. и 5,7 млрд руб.), трансмиссии (42,7 млрд руб. и 12,8 млрд руб.) и других.

Главной целью программы АК-2025 указано "нейтрализация воздействия внешнеполитических рисков" на автопром.

В ее основу легла программа импортозамещения ГАЗа российского миллиардера Олега Дерипаски, в отношении которого действуют санкционные ограничения.

Как отмечает газета, среди тех, кто заинтересован в утверждении такой программы, указываются традиционно российские производители: группа "ГАЗ", "КАМАЗ", "Соллерс" и, по некоторым видам компонентов, - "АвтоВАЗ".

По словам источников издания, в рамках обсуждения концепции представитель Минэкономики РФ указал на отсутствие смысла инвестировать в устаревшие технологии.

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