Нацбанк ввел новый ежемесячный индекс ожиданий деловой активности

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

Индекс рассчитывается на основе опросов украинских предприятий реального сектора экономики. Получение дополнительной оперативной информации позволит усилить аналитическую поддержку ключевых решений Национального банка.

В отличие от уже традиционного квартального Индекса деловых ожиданий (ИДО), который фиксирует показатели ожидаемого развития предприятий в следующие 12 месяцев, ИОДА концентрируется лишь на оценке бизнесом текущего состояния экономики.

Оба опроса для расчета индексов будут проводиться параллельно и не противоречить друг другу.

В ежемесячных опросах для ИОДА будут участвовать частные компании промышленности, строительства, торговли и сферы услуг. Несмотря на значительную долю в ВВП сельского хозяйства, предприятия этого сектора не будут привлекаться к опросу. Это общемировая практика, связанная с сильной сезонностью сельскохозяйственного производства, которая негативно отражается на репрезентативности таких опросов.

На основе ответов респондентов рассчитываются ежемесячные индексы ожиданий деловой активности – секторальные (для каждого сектора экономики) и композитный, что характеризует экономическое развитие страны за месяц. Значение индекса на уровне 50 является нейтральным. Ожидания являются положительными, если значение индекса превышает нейтральный уровень.

Методология вычисления нового индекса учитывает мировую практику построения ежемесячных индексов деловой активности, что дает возможность сопоставлять данные индексы с мировыми аналогами и делает их понятными для иностранных инвесторов.

В первом пилотном опросе в июле текущего года приняли участие 106 предприятий, из которых предприятия промышленности составляют 30%, строительства – 11%, торговли и сферы услуг – соответственно 22% и 37%.

Результаты опроса показали, что большинство респондентов ожидали улучшения экономического состояния своих предприятий по сравнению с предыдущим месяцем – индекс ожиданий деловой активности в целом по экономике составил 52.4. Все секторы, кроме строительства, оптимистично оценивали результаты экономической деятельности в июле. Самые оптимистично настроенные – предприятия промышленности (значение индекса – 54.1). Предприятия строительства ожидали, что в июле произойдет незначительное замедление экономического тренда в секторе, если сравнить с июнем.

Подписывайтесь на БизнесЦензор в Facebook, Twitter и Telegram