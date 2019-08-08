Объединения бизнеса Украины и Турции обновили договор о сотрудничестве

Со стороны Турции договор подписал президент Комитета внешнеэкономических отношений Турецкой Республики Наиль Олпак, со стороны Украины – президент Торгово-промышленной палаты Украины Геннадий Чижиков, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Как отмечается в сообщении, новый документ является продолжением договора, подписанного между этими организациями в Стамбуле в 1991 году.

"Целью подписания договора является дальнейшее развитие деловой двустороннего сотрудничества Украины и Турции и активизация деятельности украинской и турецкой частей Делового совета", – сказано в сообщении.

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