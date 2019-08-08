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08.08.19 17:17

ГФС предоставила за месяц рассрочку по НДС для импортного оборудования на 700 тысяч евро

Государственная фискальная служба в июле 2019 года приняла 14 решений о рассрочке налога на добавленную стоимость на импортное оборудование для собственного производства почти на 0,7 млн евро.

ГФС предоставила за месяц рассрочку по НДС для импортного оборудования на 700 тысяч евро

Об этом говорится в сообщении ведомства, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным ГФС, в июле сумма по четырем заявкам превышала 1 млн грн, а с начала года ведомство приняло 64 таких решения.

"При этом по шести (из 64) предоставленным решениям о рассрочке НДС субъектам внешнеэкономической деятельности выполнены обязательства в полном объеме", - указывает ГФС.

По данным ведомства, в июле осуществлено 30 таможенных оформлений импорта оборудования с применением полученных решений с рассрочкой уплаты НДС на сумму 39 млн грн.

В целом по состоянию на 1 августа 2019 года налогоплательщики подали таможням 323 заявления о рассрочке НДС, из которых таможни рассмотрели 321 заявление. Ведомство отказало по 80 заявлениям из-за несоблюдения требований: наличие налогового долга у предприятий, отсутствие информации о предмете или сумме контракта, пояснила ГФС.

Налогоплательщики отозвали 48 заявлений, два сейчас находятся в таможнях на рассмотрении.

Как сообщалось, в конце 2017 года Верховная Рада ввела на 2018-2019 годы возможность 24-месячной рассрочки уплаты НДС равными частями при ввозе оборудования для собственного производства. Постановление о порядке предоставления такой рассрочки Кабинет министров утвердил на заседании 7 февраля 2018 года.

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