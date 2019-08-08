Чтобы избежать блекаута в Луганской области нужно снизить цену на газ для Луганской ТЭС, – Плачков

Такое мнение высказал президент Всеукраинской энергетической ассамблеи, экс-министр энергетики Иван Плачков, передает БизнесЦензор со ссылкой на УНИАН.

"Нужно снижать стоимость газа для Луганской ТЭС. Потому что нет линии, она работает изолированно. 1 млн жителей обеспечивает электроэнергией. И из-за газа получается, что цены не соответствуют – электроэнергия слишком дорогая, чтобы ее покупали", – отметил Плачков.

Президент Всеукраинской энергетической ассамблеи уточнил, что отсутствие решения ситуации может привести к остановке станции.

"В мировой практике в таких случаях станции останавливают. Но ведь нельзя нам оставлять миллион человек на той территории без электроэнергии. А станция может работать только на газе, и нужно принимать специальное решение по снижению цены на газ", – подчеркнул Плачков.

Как сообщалось, ранее директор областного департамента ЖКХ Луганской обладминистрации Виталий Сурай заявил, что для стабилизации ситуации в регионе Кабмин должен установить специальную цену на газ для Луганской ТЭС.

Луганская ТЭС является единственным производителем электроэнергии в Луганской области. Станция может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет. Строительство такого подъезда ранее оценивалось в 1 млрд грн.

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