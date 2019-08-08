Еще два украинских банка стали участниками системы BankID

Об этом говорится в сообщении НБУ в Facebook. передает БизнесЦензор.

"За последний месяц к системе BankID Национального банка присоединилось еще два банка! Теперь клиенты проекта Monobank ("Универсал Банк") и "Первого украинского Международного банка" (ПУМБ) также получили дистанционный доступ к финансовым, административным и коммерческим услугам через простую и удобную систему удаленной идентификации BankID НБУ", - сказано в сообщении.

Сейчас к этой системе подключены восемь банков: ПУМБ, Monobank, "Ощадбанк", "Кредобанк", "Радабанк", "Мотор-Банк", "Банк Восток", "Идея Банк".

Кроме того, в дальнейшем НБУ ожидает расширения количества подключенных банков-участников системы, так как еще несколько банков дорабатывают собственные информационные системы и планируют вскоре присоединиться к BankID НБУ.

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