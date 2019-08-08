Нацкомфинуслуг исключила из реестра еще 5 страховых компаний

Соответствующие распоряжения регулятор принял 7 августа, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В частности, из госреестра исключена информация и аннулированы свидетельства о регистрации ЧАО "Страховая компания "Страховой капитал" (Днепр), ОДО "Страховая компания "Приоритет", ЧАО "ОСК-Резерв", ЧАО "Страховая компания "Эталон-Полис", ОДО "Страховая компания "Киев Ре".

Как сообщалось, Моторное (транспортное) страховое бюро (МТСБУ) с 1 августа лишило ОДО "СК "Киев Ре" статуса ассоциированного члена и прекратило членство компании в бюро в связи с задолженностью по уплате взносов и отчислений в фонды МТСБУ.

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