Зеленский анонсировал принятие нового закона о концессии

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время украинско-турецкого бизнес-форума, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Будем очень рады видеть турецкие компании как надежных партнеров во всех наших проектах. Заходите со своим капиталом, своим опытом, своими технологиями", – подчеркнул Зеленский.

Глава государства также рассказал представителям бизнеса о ближайших изменениях, которые планируется воплотить в жизнь в стране, и пригласил их присоединиться к реализации проектов, способствующих экономическому росту Украины.

"Предлагаю вам сделку: вы инвестируете в Украине, я защищаю ваши инвестиции, мы вместе растем", – обратился Зеленский к предпринимателям.

Как сообщалось, проект закона "О концессиях" был проголосован в первом чтении еще 3 апреля 2018 года. Документом предусмотрено четкое разграничение регулирования концессии и других форм осуществления государственно-частного партнерства, устанавливается процедура выбора концессионера, и дополнительные гарантии для концессионеров.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, действующий закон "О концессиях" был принят еще в 1999 году, является несовершенным и не отвечает передовым международным практикам.

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