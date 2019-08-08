Группа "Трейд Коммодити" вновь заблокировала топливные тендеры "Укрзализныци"

Согласно данным в системе ProZorro, жалобы были поданы 7 августа накануне проведения двух аукционов по закупке 20 тыс. тонн топлива, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

В частности, "Торум" просит коллегию АМКУ обязать "Укрзализныцию" отменить решения о допуске к торгам компании "Сокар Украина", "Газтрим" (Unimex) и ОККО.

Суть претензий "Торума" к SOCAR и ОККО аналогичные претензиям, по которым компания обращалась в АМКУ 30 июля по остальным шести тендерам "Укрзализныци".

По мнению жалобщика, документация SOCAR и ОККО не соответствует тендерным требованиям. Суть претензий к "Газтриму" в жалобе не раскрыта. Дата рассмотрения жалоб еще не определена.

Как отмечает издание, таким образом, проведение открытых торгов переносится на неопределенный срок.

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Как сообщалось, 30 июля "Торум" и "Сокар Украина" подали перекрестные жалобы в АМКУ на проведение шести тендеров "Укрзализныци" на закупку 80 тыс. тонн дизтоплива. Рассмотрение жалоб назначено на 19 августа.

Из-за этого "Центр обеспечения производства" железнодорожной компании 3 августа провел экстренные тендеры, в ходе которых было куплено 60 тыс. тонн дизельного топлива. Победителями стали "Торум" (20 тыс. тонн), "Приват" (20 тыс. тонн), Glusco (10 тыс. тонн) и "Альянс Энерго Трейд" (10 тыс. тонн).

"Укрзализныця" в течение последних нескольких лет периодически сталкивается с нехваткой дизельного топлива и время от времени вынуждена либо объявлять экстренные торги, либо брать топливо в кредит.

Потребление дизтоплива "Укрзализныцей" в 2018 году составило 324 тыс. тонн. За год компания законтрактовала 327 тыс. тонн дизельного топлива оценочной стоимостью 10,7 млрд грн.

Крупнейшим поставщиком стала группа Wexler – около 127 тыс. тонн, "Трейд Коммодити" – 125 тыс. тонн, "Сокар Украина" – 65 тыс. тонн, ОККО – 10 тыс. тонн.

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