В Винницкой области 30 тысячам потребителей вернут 12 миллионов сэкономленных субсидий

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Винницагаз Сбыта" сообщает БизнесЦензор.

"Это суммы не использованных потребителями субсидий в прошлый отопительный период, которые раньше были возвращены в госбюджет. После изменения законодательства и перерасчета государство возвращает эти средства на лицевые счета потребителей газа Винницкой области. Они смогут использовать сэкономленные субсидии для последующих расчетов за газ. Средства будут направлены ООО "Винницагаз Сбыт" для возмещения расходов на оплату потребленного газа", - сообщает компания.

"Винницагаз Сбыт" напоминает, что по окончанию отопительного сезона, в июне текущего года, предприятием были возвращены в государственный бюджет более 28 млн грн. не использованных субсидий. Постановлением КМУ № 595 от 26 июня 2019 г. внесены изменения в правительственное постановление от 23.08.2016 г. № 534 "Некоторые вопросы предоставления субсидий для возмещения расходов на оплату коммунальных услуг".

В связи с этим "Винницагаз Сбыт" на 1 августа произведен перерасчет 30 тысячам получателей субсидии на общую сумму 12,16 млн грн. Возвращение этих средств из государственного бюджета на лицевые счета потребителей газа компания ожидает на конец августа текущего года.

"Полученные средства будут учтены в последующих расчетах субсидиантов. При наличии задолженности у потребителя за период предоставления государственной помощи - в счет погашения долга", - объясняет директор ООО "Винницагаз Сбыт" Василий Сопильнык.

Компания напоминает, что при наличии у потребителя просроченной задолженности в размере 340 грн. и более, жилищная субсидия на следующий период не назначается.

Чтобы избежать недоразумений и неприятностей, потребители не должны допускать долгов или, по согласованию с "Винницагаз Сбыт", заключить договор реструктуризации. Субсидиантам, которые не имеют долгов за жилищно-коммунальные услуги, субсидия на следующий период назначается без представления новых заявлений и деклараций.

Узнать о состоянии лицевого счета, наличии или отсутствии долга, потребитель может в Личном кабинете на сайте https://104.ua/ua/, через мобильные приложения 104 Mobile или 104 Mobile Light, чат бот 7104ua в Viber, с помощью смс на номер 7104 или по телефону Контакт-центра компании (0432) 605-304.