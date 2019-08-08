Госбанки возобновили выдачу теплых кредитов для ОСМД

Дополнительные средства позволят получить средства на утепление зданий еще около 3 тысячам ОСМД, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Госэнергоэффективности.

Ожидается, что с помощью госпрограммы ОСМД смогут привлечь до 1 млрд грн "теплых кредитов", получив до 70% возмещения из госбюджета и дополнительные компенсации из местных бюджетов.

В итоге жители многоэтажек смогут экономить 50% и более на коммунальных услугах, что повысит стоимость квартир в утепленном доме в среднем на 30%.

Как сообщалось, в июне Кабмин дополнительно направил 380,6 млн грн на выполнение программы "теплые кредиты" для объединений совладельцев многоквартирных домов (ОСМД).

По данным Госэнергоэффективности, по состоянию на начало июня 2019 года, украинские семьи уже успели привлечь почти 840 млн грн "теплых кредитов" из предусмотреных на эти цели в госбюджете 1,1 млрд грн в 2019 году.

При этом в мае в госбанках начали заканчиваться деньги на выдачу "теплых кредитов".

В частности, "Приватбанк" завершил прием заявок от ОСМД, а "Ощадбанк" и "Укргазбанк" – от частных домохозяйств.

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